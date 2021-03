El ex delantero de la selección brasileña Ronaldo recordó el peinado que usó en la Copa del Mundo de 2002 y se disculpó por lo horrible que se veía y por todos aquellos niños que quisieron imitarlo.

"Era horrible. Pido perdón a todas las madres que vieron a sus hijos hacerse el mismo corte de pelo", comentó en una entrevista realizado por la revista Sports Illustrated.

El ex jugador de Barcelona, Real Madrid, Inter y AC Milan contó que su look era para centrar la atención en ello y no en una lesión muscular que sufrió en las semifinales ante Turquía.

El "Gordo" le consultó a sus compañeros sobre su nuevo estilo, quienes le dijeron que era "horrible" y le pidieron que se lo cortara, no obstante, el goleador logró su objetivo que los medios se olvidaron de su lesión y comentaron su peinado.

Para muchos, Ronaldo es el mejor delantero de todos los tiempos, ganó 2 copas del mundo con la camiseta de Brasil.