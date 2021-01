Ronaldo elogió a Benjamín Kuscevic en la previa de la final de la Libertadores

El histórico jugador de Brasil, Ronaldo Nazario, tuvo buenos comentarios para Benjamín Kuscevic en la antesala de la final de la Copa Libertadores.

Una importantísima final se disputará mañana en la presente edición de la histórica Copa Libertadores. Este sábado, a partir de las 17:00 horas, Palmeiras y Santos se verán las caras para definir al nuevo campeón del torneo más importante de América.

Y en el Palmeiras estará el joven defensor chileno Benjamín Kuscevic. El formado en la Universidad Católica tiene la opción de alcanzar a Ignacio Prieto. Esto porque el central podría levantar la anhelada copa, al igual como lo hizo Prieto con Nacional de Uruguay en 1971, y ser ambos los únicos chilenos en coronarse como campeones del certamen internacional.

Y en la antesala de la gran final, la joven promesa del fútbol chileno que llegó este año a Palmeiras, recibió un emotivo mensaje. Esto porque una de las máximas figuras del fútbol mundial tuvo gratas palabras para referirse a su juego.

Se trata de Ronaldo Nazario de Lima, quien dio una conferencia de prensa previo a la final entre Palmeiras y Santos. El ex astro del Real Madrid alabó las capacidades futbolísticas y el gran nivel mostrado por Kuscevic en el “Verdao”.

"Kuscevic es un gran jugador, ha demostrado sus cualidades en Palmeiras. Ahora veo los partidos con otra visión. Tengo a Orellana en Valladolid, estamos contentos con él. Chile tiene tradición de grandes futbolistas y seguirá sacando cracks", indicó el Fenómeno, quien fue campeón del mundo con la Verdeamarela en Estados Unidos 1994 y Corea y Japón 2002.

Sobre su favorito para alzar el trofeo, el ex delantero del Inter de Milán, donde compartió camarín con Iván Zamorano, no se la jugó. "El partido es un clásico histórico y no veo un favorito con esta final única. Las posibilidades quedan muy abiertas", concluyó.