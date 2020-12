Ronald Fuentes y su futuro en Unión Española: “La primera semana de enero sabré si sigo”

El entrenador de Unión Española, Ronald Fuentes, finaliza su contrato con los hispanos al terminar el Campeonato Nacional y aún no sabe si renovará.

El director técnico de Unión Española, Ronald Fuentes, ha tenido una gran campaña con los hispanos. Si bien los últimos partidos han sido un tanto irregulares, en un momento estuvieron peleando la punta de la tabla con Universidad Católica, puesto que después fue tomado por Unión La Calera.

Sin embargo, el ex director deportivo de Universidad de Chile finaliza contrato con el equipo de colonia al terminar el presente torneo. Y ante eso, el mismo Fuentes puso fecha límite, y aseguró que en la primera semana de enero sabrá si continúa o no en el Estadio Santa Laura.

"Seguimos en negociaciones todavía, ellos tienen que tomar una decisión. Yo no tengo representante, hoy tocamos un poco el tema,tienen directorio la primera semana de enero y será la fecha límite para saber si vamos a seguir trabajando acá o vamos a tener que buscar otra opción", afirmó Fuentes en declaraciones replicadas por Al Aire Libre en Cooperativa.

El DT también se refirió al futuro de Cristian Palacios en la tienda hispana. El uruguayo llegó a Indepencia a comienzos de 2020, y su préstamo termina el 31 de diciembre, por lo que después deberá regresar al Puebla mexicano.

"Las negociaciones por Palacios no están cerradas todavía, esperaremos hasta el último día. En el caso que no siga es una baja importante, es el goleador del torneo, un jugador que nos da mucha profundidad. Si no llega a estar, tenemos a Mauro Caballero y otros dos jugadores que estamos probando en esa posición", indicó.

Para finalizar, entregó más detalles de la dura lesión que sufrió Misael Dávila. "Dávila se lesionó en un choque con un jugador de Everton. Tiene un corte parcial del ligamento cruzado. Será un mes más menos de reposo, lo importante es que se tome el tiempo suficiente para que se recupere de buena manera", concluyó.

Ahora, Unión Española se medirá ante Deportes Antofagasta este domingo, y para el encuentro tiene un gran número de bajas. Se trata de seis jugadores: Dávila, José Leguizamón, y los suspendidos Cristian Palacios, Thomas Galdames, Luis Paves y Mauro Maureira.