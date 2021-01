Ronald Fuentes: “Si se da la opción de llegar a la U feliz, pero no depende de mi”

El ex entrenador de Unión Española, Ronald Fuentes, habló sobre su despido y se refirió a la posibilidad de llegar a dirigir a la Universidad de Chile.

Gran sorpresa generó ayer la noticia de que el entrenador de Unión Española, Ronald Fuentes, fue despedido junto a su cuerpo técnico. El cuadro hispano no registró sus mejores números, ya que, de los últimos 11 partidos disputados, solo consiguió ganar uno, frente a Everton, empató seis y perdió cuatro partidos.

Por eso, fue el mismo Fuentes que, en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, dio detalles sobre su repentino despido. También aclaró dudas sobre un posible regreso al corto plazo a Universidad de Chile, pero como director técnico.

"Si estaban pensando en sacarme, me habría gustado que me sacaran al final del torneo. Pero estamos con las pilas a full, aprendimos de los errores que cometimos, y tenemos la ganas de estar en un equipo y demostrar que lo que hicimos en Unión no fue casualidad", confesó.

"No depende de mí, soy una persona que trabajó 17 años en el club, que le tiene amor a la institución, cumplí una función que no conocía bien y la fui conociendo porque era lo mejor para la institución, fui formador, estuve como jugador, y el vínculo con la U está de siempre", señaló.

Con respecto a lo mismo, tuvo buenos deseos para el actual cuerpo técnico, comandado por el venezolano Rafael Dudamel. El ex entrenador de la Vinotinto tiene una complicada lucha para evitar que los azules desciendan.

"Ahora está en un técnico, ojalá le vaya bien al club y escape de toda situación adversa, porque la U y Colo Colo se tienen que mantener en Primera Division, son importantes para el desarrollo del fútbol nacional y después veremos", explicó.

Para concluir, no se cerró a la opción de de regresar al Romántico Viajero, pero como director técnico. "Si está la opción de ir, feliz, y si no, buscaremos otro club. Esto es así, necesitamos seguir mostrando nuestras capacidades y, como digo, estamos en el mercado en estos momentos.", cerró.