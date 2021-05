Ronald Fuentes se tiró sin filtro: “No tengo ningún feeling con los árbitros”

El ex entrenador de Santiago Wanderers, Ronald Fuentes, criticó duramente el arbitraje porque “no aplican de buena manera el reglamento”.

Después de que Fernando Vñejar determinara no cobrar un penal a favor de Colo Colo, las críticas con respecto al arbitraje chileno han aflorado con fuerza. Y es que la polémica jugada donde Cristián Suárez golpea a Gabriel Costa sigue, y probablemente seguirá dando de que hablar.

Frente a eso, tanto el juez involucrado como otros que han cometido errores han sido apuntados. Y fue el ex director técnico de Santiago Wanderers, Ronald Fuentes, quien les disparó sin filtro a los réferis del balompié nacional.

"No tengo ningún feeling con los ábritos porque no aplican de buena manera el reglamento para cobros ni el VAR. El año pasado con Unión Española podríamos haber tenido seis u ocho puntos más a través de esos errores y ahora lo mismo", reconoció en diálogo con Radio Cooperativa.

El estratega señala que "tuvimos inconvenientes desde el inicio. En el partido con Calera hay una jugada donde Marco Medel patea un penal, hay invasión de Yerko Oyanedel que se queda con el balón y después no repiten el penal. No vieron la posible falta de Mauricio Viana con La Calera ni Ñublense y hablando con Jorge Osorio por parte del club, él reconoció que los dos no habían sido penal".

Junto con eso, “Chilenita” confiesa que "a mí el VAR no me gusta, pero mi salida no pasa por esas jugadas puntuales. Sentíamos que el equipo se estaba presionando cada vez más y el partido con Melipilla, el más bajo de todos, determinó no seguir en el club".

Para finalizar, se refirió a su salida de los “Caturros”. "Fuimos el segundo equipo que más posesión tuvo y generamos oportunidades. Pero no hacíamos los goles que teníamos que hacer, eso determinó que no ganáramos algunos partidos. La propuesta que hicimos ver a los jóvenes de Santiago Wanderers con esas transiciones rápidas las quisimos replicar, a veces resultaban y otras no".