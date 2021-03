Ronald de la Fuente revive crisis de Colo Colo: “Ningún jugador se opuso a que le bajaran el sueldo”

El ex lateral de Colo Colo, Ronald de la Fuente, recordó la dura crisis que vivieron en Macul tanto a nivel dirigencial como futbolístico.

Ronald de la Fuente fue oficializado como nuevo refuerzo de Curicó Unido de cara al Campeonato Nacional 2020. El lateral llega a préstamo procedente de Colo Colo después de un amargo torneo pasado, donde se salvaron del descenso en el partido de definición ante Universidad de Concepción.

Por eso, el lateral derecho de 30 años dialogó con el programa Pelota Parada de TNT Sports, donde recordó el oscuro año que vivieron en el Monumental. Sobre eso, rememoró la polémica generada entre los jugadores y Blanco y Negro, donde la directiva alba decidió enviar al plantel a la Ley de Protección del Empleo, debiendo cobrar el seguro de cesantía.

“En el momento que nos mandaron al seguro de cesantía se quebraron muchas relaciones. ¿Por qué lo digo? Porque yo estuve en el plantel y sé que ningún jugador se opuso a que le disminuyeran el sueldo. La información que se divulgó hacia los medios, no podría decir que se trató faltar a la verdad, pero no se dijeron cómo fueron tal cual las cosas”, indicó De la Fuente.

Añadió que “en ese momento había una realidad del mundo, ni siquiera del país, nosotros no éramos capaces de negarnos a una disminución del sueldo. Y creo que la manera mediática que se manejó en ese momento terminó generando una distancia entre el plantel y el directorio, que yo creo que sin duda ese fue el punto de inflexión para terminar con un año horrible”.

“No lo digo porque no hubiésemos querido quitarnos parte del sueldo, porque lo ofrecimos muchas veces. Pero eso no se dijo a la luz pública hasta que tuvimos que salir a defendernos. Ahí se rompió la relación y la buena disposición de parte de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos”, expresó.

“No soy quién para pensar que ellos nos quisieron dejar mal. Al contrario, no me entraba en la cabeza. Pero sí creo que se manejaron muy mal mediáticamente. Ustedes saben mejor que yo que Colo Colo es un equipo muy mediático y que muchas veces se dicen cosas que en realidad no son tan así. No nos sentimos traicionados, pero sentimos que una parte de la historia no se estaba contando como era”.

Finalmente, explicó que “por lo mismo se generaron estos distanciamientos. Gracias a Dios entre los jugadores fuimos capaces de seguir unidos para enfrentar lo que viniera. Esos tres o cuatro meses que estuvimos sin entrenar fue una locura y fue un período en que dimos muchas ventajas a los rivales, que se prepararon de buena manera dentro de lo que podían para el reinicio del campeonato”.