Los colocolinos criticaron constantemente el mal juego que mostró el lateral por izquierda.

Ronald de la Fuente llegó a los albos como uno de los mejores laterales del torneo chileno, su gran nivel en U. de Concepción hizo que ByN pusiera sus ojos en el jugador, pero lamentablemnte no tuvo un buen paso en el Monumental y fue blanco de las críticas de los hinchas del cuadro popular.

Así, De la Fuente pone fin así a un año difícil en los albos, donde le costó afirmarse y terminó perdiendo el puesto ante Gabriel Suazo.

"De Curicó, como ciudad y como club, tengo hermosas referencias, me han hablado maravillas de su complejo, lo que me motiva para que todos juntos podamos hacer de este año un gran año. Espero que me reciban de buena manera, tal como los directivos del club", agregó.

En sus primeras declaraciones, el lateral aseguró que "estoy feliz en lo personal y en lo familiar, hoy llegué a acuerdo con el club para ser parte de esta hermosa institución".

Los hinchas lanzaron irónicos mensajes por su partida.

Gracias Curicó, de verdad GRACIAS! 🙏🏻🤝 — Jony Velásquez (@jota_vm) February 26, 2021

Agradecido de por vida a Curicó 👏👏👏👏👏👏👏. Tremenda gestión. Dirigentes de Curicó son lo mejor de 🇨🇱. Muchas gracias Curicó por llevarse a ese tremendo queso. — Juan Carlos Vera (@Juanks38) February 26, 2021