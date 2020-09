Romelu Lukaku está feliz con Arturo Vidal: “Nos dará calidad y experiencia”

Arturo Vidal desató la locura tras llegar a Inter de Milán, y con tan solo unos días en el equipo ya se le ve bastante cercano a sus compañeros.

Al igual que en sus otros equipos, Arturo Vidal demostró que no tiene problemas de personalidad, y ya comenzó a hacerse amigos. El volante chileno llegó el martes a Inter de Milán, y sus compañeros ya cambiaron el chip para ir por el campeonato esta temporada.

Tan buena ha sido la incorporación de Vidal, que el goleador del equipo en la temporada pasada, Romelu Lukaku, solo tuvo buenas palabras para referirse al ex volante del Barcelona, y aseguró que será un pilar fundamental para conseguir los objetivos de esta temporada.

Así, el delantero belga conversó con La Gazzetta dello Sport, y aseguró que "La llegada de Vidal es importante para nosotros. Es un jugador de gran calidad".

"La temporada pasada lo hicimos bien, pero tenemos que mejorar en calidad y experiencia. Dos atributos que Vidal tiene. No se gana tanto con tantos equipos distintos si no eres un jugador de nivel", declaró Lukaku.

El ex Everton de Inglaterra también elogió a su entrenador, Antonio Conte, y confesó que “para mí es un mentor, un padre, una persona que me entiende verdaderamente. Yo también lo entiendo y estoy agradecido de la estima que me tiene".

"La primera vez que me llamó, hace seis años, ya quería que me compraran. Jugar para él es verdaderamente la realización de un sueño. Ver sus equipos y entender que se puede, individual y colectivamente, aprender y mejorar tanto",afirmó.

"Siento haber crecido mucho en la última temporada, mérito del Míster y de su staff. Pero debemos pensar que estamos sólo en el comienzo. Ahora tenemos que mejorar y Conte es el entrenador justo para hacerlo", finalizó.

Así han sido los primeros días del volante chileno, Arturo Vidal, en su nueva aventura en la Serie A vistiendo la camiseta del Inter de Milán.