Román Riquelme sueña con ver a Vidal con la camiseta de Boca

Juan Román Riquelme, director deportivo de Boca Juniors, alzó la voz ante los rumores que vinculan a Arturo Vidal con el cuadro ‘xeneize’.

En diálogo con ESPN, el histórico jugador del elenco argentino le abrió las puertas al ‘King’, aunque aseguró que no hay nada concreto de momento por el chileno.

“Nació para jugar en este club, de ahí a que lo podamos pagar es otra cosa. Edinson Cavani nació para jugar acá. ¿Si se ponen a tono? Escucho muchas cosas, me comentan, nosotros estamos contentos con los jugadores que tenemos”, indicó Riquelme.

“Esos son jugadores estrellas, de primer nivel, uno sueña tenerlos, pero de ahí a que sea realidad, está complicado”, agregó el ídolo del club trasandino.

“Sí, son estrellas, cómo no me va a gustar que jueguen en Boca. Pero de ahí a que pase es otra cosa. Hoy tenemos el cupo ocupado. Veremos si el entrenador nuestro cuenta con Hurtado el 30 de junio o no, y si no se tomará la decisión que se tenga que tomar”, concluyó el directivo de Boca Juniors.

Arturo Vidal, vale recordar, partiría del Inter de Milán y su interés es regresar cerca de Chile tras una exitosa carrera por el viejo continente.