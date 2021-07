Rodrigo Sepúlveda le hace particular petición a la "generación dorada"

Rodrigo Sepúlveda, reconocido periodista analizó el futuro de la mejor selección chilena de todos los tiempos y aseguró que hay jugadores que no se pueden reemplazar.

“Hay jugadores hoy día que son irremplazables. Bravo no puede salir de la selección, Isla no puede salir de la selección, Mena tampoco; Medel, Aránguiz, Vidal, Pulgar… Si estuviera Marcelo Díaz, Marcelo Díaz. Sánchez, Vargas, no pueden salir porque el resto de los que vienen en esa renovación no les llega ni a la mitad”, dijo Sepu en el programa Incondicionales de la Roja Femenina de Radio ADN.

Agregó que “el resto son jugadores que se incorporan y se suman. Ben Brereton es una gran alternativa, pero no es un jugador que tenga una técnica como la de Alexis Sánchez. Tiene la definición y por eso comparto cien por ciento lo de Paredes y siempre lo manifestaba: a mí me parece que Brereton tiene que jugar metido dentro del área, no hacer ese recorrido desde la izquierda muy larga”.

Rodrigo Sepúlveda, reconocido periodista analizó el futuro de la mejor selección chilena de todos

Por otro lado valoró el trabajo de Martín Lasarte y criticó a Reinaldo Rueda, actual DT de la selección Colombia tras desvincularse de la selección Chilena.

“Lo que hacía Rueda era inentendible, no llamar a Vargas, no llamar a Mena, cosas que uno no comprende. Probó y probó durante dos años perdiendo el tiempo. La base está. Y ves la formación de la Copa América y son lo mismo porque no hay más. No es que no existan otros jugadores, pero del nivel de los que tenemos en primera línea no hay”, expuso.

Por último concluye tajante: “a esta generación de jugadores yo la veo hasta el Mundial, de ahí hacia adelante dan el paso al costado”.

JUEVES 15 DE JULIO

O'Higgins vs Cobresal, 20:00 horas, Estadio El Teniente

VIERNES 16 DE JULIO

Deportes Antofagasta vs Santiago Wanderers, 12:30 horas, Estadio Calvo y Bascuñán

Unión La Calera vs Curicó Unido, 20:30 horas, Estadio Nicolás Chahuán Nazar

SÁBADO 17 DE JULIO

Universidad Católica vs Colo Colo, 16:00 horas, Estadio San Carlos de Apoquindo

LUNES 19 DE JULIO

Audax Italiano vs Huachipato, 18:00 horas, Estadio El Teniente

Everton vs Ñublense, 20:30 horas, Estadio Sausalito

MARTES 20 DE JULIO

Deportes La Serena vs Palestino, 15:00 horas, Estadio La Portada

Universidad de Chile vs Melipilla, 20:30 horas, Estadio El Teniente

Equipo libre: Unión Española.