El periodista se fue con todo en contra del juego del equipo lombardo.

"Si tuviera que pagar una entrada para ver al Inter de Milán, la pagaría solo por ver a Alexis Sánchez", aseveró el comunicador de Mega.

Igualmente destacó el gran partido del formado en Cobreloa: "Un equipo pobre, que no tiene identidad de juego… El único jugador que vale la pena mirar es Alexis Sánchez. El resto no funciona. Es un desastre como equipo", agregó."Me siento desilusionado porque para mí el Inter es un grande, un poderoso… y lo que hace da pena. Y sin la camiseta, el mejor del partido fue Alexis. El más activo, que recogió, que recibió faltas, que se enganchaba. El resto, poquito".

"Lo que me sigue pareciendo lógico es que juegue Alexis, Lukaku y Lautaro, que juegue Eriksen y que Sánchez se enganche atrás. El chileno no puede quedar fuera de este equipo. Si me hacen armar a mí la columna vertebral de este Inter, parto con Alexis sin duda. Y eso que hoy no fue brillante, pero fue el mejor".