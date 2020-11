El periodista de Mega se enojó por la ausencia del delantero formado en Cobreloa.

Finalmente se publicó la nómina de la selección chilena para los duelos ante Perú y Venezuela, llamó la atención la ausencia de Eduardo Vargas tras una pésima participación por la roja ante Uruguay y Colombia, Sepúlveda explotó tras la noticia:

"Cuando me voy a buscar el 9 tampoco puedo entender que no esté Eduardo Vargas. A mi dame a Vargas sí o sí, es uno de los goleadores históricos, cómo no lo vamos a tener, yo lo pongo a Vargas", afirmó.

También no estuco de acuerdo con la falta de jugadores de la Católica: Edson Puch y José Pedro Fuenzalida.

"Que no aparece el Chapa Fuenzalida, que no aparece Edson Puch...yo no lo puedo entender. Yo no lo puedo entender, y se los digo de verdad porque pueden que existan jugadores de buen nivel como Sierralta rindió, Díaz rindió, Vegas rindió, pero el nivel de estos jugadores lo hacen merecedores de la camiseta nacional", disparó.

Agregando que "No puedo dejar afuera a Puch, no lo puedo dejar afuera. Yo no los voy a comparar, pero Diego Rubio, Andrés Vilches, Niklas Castro pueden ser opciones del técnico. Si ustedes me preguntan a mi yo me voy a la segura, yo no pruebo en la selección pero no entró a improvisar y ojalá que Castro, Rubio y Vilches hagan goles porque yo quiero ganar, pero cuando haces una nómina clave, porque tenemos que sumar, yo si pienso en Puch y en el Chapa".

Para cerrar, aseguró que: "no puedo creer que no estén ninguno de estos dos, no lo puedo creer".