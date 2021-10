Rodrigo Sepúlveda se tiró sin filtro tras dura derrota de Chile contra Perú

El periodista deportivo, Rodrigo Sepúlveda, disparó con todo y señaló que "siguen jugando futbolistas que no merecen la camiseta de Chile".

Rodrigo Sepúlveda se refirió a la dolorosa caída que sufrió la Selección Chilena en el arranque de la triple fecha de Eliminatorias. Esto porque cayó por 2-0 ante Perú y se complicó de sobre manera en la tabla, donde quedó en el grupo de los colistas.

El elenco que dirige Martín Lasarte mostró un preocupante juego, y casi no generó peligro en el área rival. Así, "Machete" solo ha sumado una victoria en 11 partidos disputados, lo que lo deja en una posición muy difícil y que podría terminar con su salida.

Por eso, el periodista de Mega usó su canal de YouTube para referirse a la dolorosa noche de La Roja en el Estadio Nacional de Lima. "Qué noche. Son de esas noches que uno no olvida. Terrible, con un desempeño penoso. Tengo pena, pero también rabia. Eso me provocó el partido. Siento que Chile desperdició otra vez una gran oportunidad".

"Perú no es una máquina. Es una buena selección, que te termina ganando, llegó cuatro veces e hizo dos goles. Es práctico y con gol, pero ayudado por errores nuestros. Tengo tanta rabia acumulada por el resultado. Dije hoy que me daba lo mismo cómo se jugaba, me importaba ganar como fuera", continuó.

"No puedo entender cómo aún en esta selección siguen jugando futbolistas que no merecen la camiseta. Porque ya han tenido oportunidades", disparó el reconocido comunicador deportivo.

"Es injusto que diga que (Marcelino) Nuñez no se la merece, lleva pocos minutos, pero para mí (Jean) Meneses que es un buen jugador, no lo merece. No se lo ha ganado. Diego Valdés, ¿qué ha hecho con Chile para defenderlo? ¿Qué ha hecho (Carlos) Palacios para estar nominado?", siguió.

Según Sepúlveda, el trabajo de Lasarte "es vergonzoso, porque había que ganar para ir al Mundial. No hablamos del principio, es una fecha decisiva. Perú te sacó tres puntos de diferencia y estás al lado de Bolivia y Venezuela. Ahí estamos, ¿y saben por qué? Porque no quisimos arriesgar y le entregamos la camiseta a jugadores que no se la han ganado en la selección".