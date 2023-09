Rodrigo Sepúlveda no se guardó nada y repasó con todo al entrenador de la selección chilena por no convocar al golero del Real Betis.

“Sé que tengo que ir a la pausa, pero no me puedo morder la lengua. No me puedo callar con esto. No me puedo callar. Resulta que Berizzo, y voy a hablar de fútbol, no llamó a Claudio Bravo. Y lo que dice Berizzo, que él tiene todo el derecho de llamar a quien quiera a la selección. Él dice, como que establece que él llama a la nómina con los que están comprometidos, como los que quieren ir a la selección. Y resulta que Claudio Bravo no va a los partidos contra Cuba y República Dominicana, y Bolivia, partidos amistosos, porque se toma vacaciones, venía de una jornada dura, extenuante, exigente, y tenía todo el derecho a tomarse vacaciones, y él decide no venir porque se tomó vacaciones. Tenía todo el derecho a tomarse vacaciones”, comenzó diciendo el periodista.

“¿Qué iba a ganar Claudio Bravo jugando dos partidos que eran un chiste? Contra Cuba y República Dominicana, las cosas como son. Partidos mentirosos. No se puede sacar ninguna conclusión, ni con Cuba ni con República Dominicana. ¿Ganaba Chile estando con Bravo? Daba lo mismo. ¿Iba a ganar experiencia Bravo estando con Cuba y República Dominicana? Daba lo mismo. No existían esos partidos”, agregó Rodrigo Sepúlveda en Mega.

“Entonces, a mí no me venga a decir el técnico de la selección, don Eduardo Berizzo, que no llama a Bravo porque no quiso venir. ¡Mentira! ¡Que diga la verdad!”, exclamó Sepu.

Sepu dice que Bravo no está lesionado

“Bravo empezó a entrenar hoy, de manera normal. Yo vi imágenes del entrenamiento del Betis, y Bravo entrenando de manera normal. ¿Podría haber jugado, Bravo? ¡Sí! Información oficial que les doy. Podría haber jugado, Bravo (ante Uruguay y Colombia)”, explicó.

Ahí vino la bomba del lector de noticias: “Escúchenme lo siguiente: Hace dos semanas Claudio Bravo estaba en la pre-nómina. Entonces, que Berizzo diga la verdad respecto a Claudio Bravo. Sino lo quiere llamar porque no le gusta, tiene todo el derecho. Pero no digan que Claudio Bravo no quiere venir a la selección porque él no quiere”.

Para cerrar, le lanzó una dura advertencia a Berizzz: “¡Escúchenme bien! Jugadores con más partidos en las clasificatorias sudamericanas: Iván Hurtado (Ecuador), 73; Paulo da Silva, el paraguayo que nos hizo los goles de cabeza acá, 66; (Lionel) Messi (Argentina), 61; (Diego) Godín (Uruguay), 61; y Claudio Bravo, 63. El tercer jugador que tiene más partidos en las clasificatorias sudamericanas”,