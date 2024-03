El día de ayer, Colo Colo enfrentó el duelo de ida por la última fase previa de la Copa Libertadores ante Sportivo Trinidense en Paraguay. Pese a que los albos eran los favoritos en esta llave, ya que el cuadro guaraní marcha último en la liga de su país, el cacique sólo pudo rescatar un empate. Esto generó una gran cantidad de críticas por parte de Rodrigo Sepúlveda.

En definitiva, pese a que los albos mantuvieron casi la totalidad del control del balón, no pudieron expresarlo en el marcador ni en las oportunidades de peligro. Sobre todo pensando que en la primera llegada de Sportivo Trinidense se dio el gol para los locales y luego en su segundo ataque a través de una contra, casi convierten el segundo, pero la pelota pegó en el palo.

Tras el encuentro, el periodista de Meganoticias, Rodrigo Sepúlveda, entregó su análisis del encuentro, donde principalmente criticó las decisiones de Jorge Almirón en la banca de Colo Colo y también señaló un bajo rendimiento por parte de uno de los titulares del equipo el día de ayer en Paraguay.

"No sé cómo no se dio cuenta desde el inicio el técnico, pero a Colo Colo le sobraron defensas. No es posible que Colo Colo tenga a Opazo, a Falcón, a Saldivia, a Wiemberg, a Pavez y a Pizarro detrás de Gil, si el otro equipo te atacaba con suerte con un jugador. Todos sabíamos que Trinidense se iba a proteger", señaló el comunicador sobre el planteamiento de Jorge Almirón.

Además, Rodrigo Sepúlveda criticó el rendimiento de Carlos Palacios el día de ayer. "¿Cuántas veces les he dicho sobre el nivel de Palacios? Está lejos del área, no tiene peso individual. Yo todavía no veo en Colo Colo al Palacios de Unión Española. ¿Cuál es la misión de Palacios? Palacios no puede jugar fuera del área, debe jugar dentro y que defina".