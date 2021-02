Rodrigo Sepúlveda explotó en contra de ByN por salida de Esteban Paredes

Rodrigo Sepúlveda, periodista de Mega se refirió a la salida del Tanque del Cacique.

"Quién me sacó? No sé. Me dicen que fue unánime, que todo el directorio votó en contra. Y yo le digo ‘usted siempre tuvo cinco votos’, ¿por qué ahora no los tiene? Pero ya es pasado, hay que mirar al futuro. También me pregunto y no lo entiendo. Es el pago de Chile. Hay que pensar que Blanco y Negro es una empresa y el Club Social está alineado con ellos. Es una mala forma de despedir a los ídolos, como lo llaman ellos. No fue la forma adecuada", dijo el Tanque al canal donde trabaja "Sepu".

Tras la entrevista, el comentarista dijo que: "Quiero hacer una reflexión. Le decían el Tanque, lo aplaudían, lo ovacionaban, le decían el ídolo, ¿o no se acuerda señor que usted lo trataba así?, ¿o no se acuerda que su intensión era mantenerlo en el club hasta siempre y que era la gran figura de Colo Colo? Pero hoy día qué hacen, le cierran las puertas en la cara y basurearon al último ídolo del club", comenzó diciendo el comunicador.

Para finalizar siguió fuerte y duro con Blanco y Negro. "¿Saben cuándo se tuvo que ir paredes? Cuando el quisiera y no por tener 40 años ustedes lo agarran, le pegan una patada y lo sacan del club. Eso es no entender nada, eso no es respetar la experiencia y todo lo que hizo por el club. Lo idolatraron y hoy lo basueran. Eso es una ordinariez y un rasquerío. Despedirlo por teléfono y mandarle un finiquito a Esteban Paredes, quien se tendría que haber despedido en el estadio y en un año más, jugando o no, pero con la camiseta de su vida. Una vergüenza la de ByN", sentenció.