El periodista de MEGA llenó de flores al delantero formado en Cobreloa.

El comentarista deportivo analizó el partido del tocopillano: "Desde que entró, el partido cambió en la filosofía de ataque del Inter. Cada vez que Alexis tiene la pelota hay una intención, un giro, una búsqueda desde la mitad de la cancha. Es tremendamente decisivo. Es otra la manera en que ataca el equipo", comentó en su canal de Youtube.

"Cuando veo la formación desde el inicio, con Lautaro y Lukaku… Me parece extraño que no juegue Alexis Sánchez. Y no solo hoy, hace rato lo vengo diciendo. Conte tiene su estructura, pero con el Inter se equivoca porque deja al mejor jugador en la banca por una rotación que, siento, Alexis no la necesita", agregó.

"Da lo mismo el United, lo que hoy voy a reafirmar es que vuelve a poner su nombre firme en Europa, no es un jugador más. Es uno de los mejores delanteros de Europa hoy, por lo hecho en la última etapa. Antes no, por muchísimos argumentos, pero hoy está porque se lo ganó en la cancha, le tapó la boca a un técnico que no lo utilizaba y a un club que lo miraba para abajo".

"En el gol, podría haber estado esperando un cambio de lado pero se mete en la jugada y termina en el área chica. Eso habla que está comprometido, que está siguiendo la acción. No es un jugador que esté pensando en su única responsabilidad, está viendo un tema colectivo y ese es Alexis hoy en día", sentenció.