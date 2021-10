Rodrigo Sepúlveda a Lasarte: “Gil y Bolados se merecen selección”

El periodista deportivo, Rodrigo Sepúlveda, le envió un recado al técnico de La Roja para nominar a dos de las principales figuras de Colo Colo.

Colo Colo aplastó a Deportes La Serena en condición de visitante y sigue como el principal candidato a ser campeón del Campeonato Nacional 2021. Los albos ganaron con un cómodo 1-4 en el Estadio La Portada y se posicionó sólidamente en la cima de la tabla de posiciones. A lo que se refirió Rodrigo Sepúlveda.

El equipo de Gustavo Quinteros ha tenido un rendimiento brillante, con varios puntos altos como son Leonardo Gil y Marcos Bolados. El volante afirmó el mediocampo y es el dueño de los tiros libres del “Cacique”, mientras que el delantero ha sido vital tanto con goles como con asistencias.

Sin embargo, el tremendo nivel de ambas figuras albas no ha sido suficiente para ser citados a defender a la Selección Chilena. Y a pesar de que los hinchas los candidatean, Martín Lasarte ha dictaminado dejarlos de lado y citar a los jugadores que ya conoce.

Te puede interesar: Rodrigo Sepúlveda se tiró sin filtro tras dura derrota de Chile contra Perú

Pero recientemente se conoció la noticia de que Charles Aránguiz no podrá estar en la próxima fecha por una lesión. Situación que le abre la puerta tanto a Gil como a Bolados. Y, tras el triunfo sobre los “Papayeros”, Sepúlveda le envió un duro mensaje a “Machete”.

"Lo que quiero marcar es que Gil y Bolados se merecen selección, no sé si estén de acuerdo, pero lo vengo diciendo hace rato. Gil lo dije hace mucho, y Bolados lo esperé unos partidos, pero me gusta mucho. Y no lo califico por sus goles, sino por su capacidad para ser punzante, veloz y con mucha potencia física", señaló.

"¿Por qué no pongo a Valdes? Merece ser titular por el último partido que hizo, pero mi temor es que él rindió contra Venezuela, que no es una selección que te ahogue o luche. Jugó libre, pero ahora es Paraguay y de visita. Ese análisis debe hacerlo Lasarte", complementó.

"Gil te ayuda como volante defensivo, como volante mixto, tiene tiro libre, remate de distancia y asistencias. Aporta. Esta Galdames, Baeza, pero Gil aporta mucho más por todas sus cualidades. Tiene muchas fortalezas. Es un gran volante, un gran recuperador, creador, pase, remate de media distancia, buen físico", cerró.