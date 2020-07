El periodista se enojó con el estratega italiano por la tardía inclusión de Alexis Sánchez.

"No entiendo a Conte. Se me hace difícil, raro, extraño. Cuando tienes a una figura en el equipo como Alexis Sánchez y termina siendo clave en el partido anterior, donde participa en cuatro de los seis goles del equipo y hoy no lo pones como titular… es inentendible, incomprensible", comenzó diciendo.

"No hay una razón futbolística para haber dejado afuera a Alexis. Es un error garrafal. Ni siquiera contra Lautaro o Lukaku, que pueden tener un mal día, pero dejar afuera a Sánchez, no ingresar con él de titular, es un desperdicio tremendo", agregó.

Para el comentarista deportivo, es imperdonable el planteamiento del italiano. "Conte es muy defensivo, no entiende la utilidad que tiene Alexis para el Inter. Le da lo mismo, lo deja afuera. Pierde con el Bologna 1-2, con jugadores expulsados y sin Medel. Y lo hace ingresar en el 75’ después de estar en el banco y le da 15’ en la cancha. ¿Para qué lo quiere? ¿De qué le sirve?".

"Yo no lo comprendo, no entiendo lo que quiere hacer, porque es un técnico de reacción. Eso no puede ser, es no entender lo que es ser Inter de Milán, un equipo grande, no chico. ¿Por qué no puede jugar con Lautaro, Lukaku y Alexis desde atrás? Está desperdiciando a Sánchez otra vez, es increíble su tozudez… Es impresionante", sentenció