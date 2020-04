El periodista le rogó al jugador formado en Cobreloa que desestime la posibilidad de ir a la MLS.

Reportes desde el viejo continente aseguran que el chileno no seguirá en el Inter de Milán y Manchester United no lo quiere de vuelta, por lo que debe buscar equipo para la próxima temporada. Y la MLS de Estados Unidos aparece cono alternativa.

El periodista de Mega le solicitó": "Dicen algunos medios en Europa y Estados Unidos que Alexis Sánchez tiene una gran oferta para ir a jugar a Estados Unidos. Lo único que puedo pedirle yo a Alexis Sánchez es que no se vaya para allá. No te vayas a Estados Unidos".

"Pueden ser estadios maravillosos, marketing, dinero, pero Alexis Sánchez tiene nivel y rendimiento para jugar en Europa", justifica Sepu.

"Tal vez que no se vaya a un equipo de primera línea, a algún equipo que no esté peleando la Champions, un equipo menor. Pero quédate en Europa. No te vayas a Estados Unidos, para qué. Tú tienes un nivel altísimo, sigue inspirándote, sigue luchando por tus sueños", agrega.

Finalmente, advirtió que "Estados Unidos es casi para ir a terminar la carrera. No lo hagas. En Europa quédate. En equipos a lo mejor sin tanta presión. Pero juega, sé titular, gánate la camiseta, pero quédate en Europa por favor", sentenció.