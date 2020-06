El periodista de Mega llenó de elogios al delantero chileno.

Sepu realizó en su canal de Youtube un completo análisis del tocopillano, quien ingresó en el minuto 68’, cuando el Inter caía por la cuenta mínima, y el Niño Maravilla fue pieza determinante en la victoria.

“Primero, que el Inter no está jugando bien; segundo, que el equipo es muy cambiante durante el partido; tercero, que el equipo tiene un técnico de reacción. Lo que hace (Antonio) Conte de mover un equipo que no estaba funcionando, habla de un entrenador de reacción, no de acción”, partió diciendo.

“Tener a Alexis en la banca es un desperdicio, ingresó al minuto 68’ y el equipo cambia (…) Ingresa Alexis en posición de 10, atrás de los dos delanteros, preocupado del volante de contención del Parma, fue el enlace y no porque sea chileno lo digo, pero con él el equipo cambió profundamente: se metió atrás, provocó cambios de frentes, dio habilitaciones, remató al arco, fue participativo”, agregó.

“No está viejo, no está desgastado. Lo que veo es que Alexis todavía funciona y funciona muy bien. Sigue siendo útil para el Inter de Milán. Ojalá que sea titular, que tenga regularidad”, sentenció el periodista deportivo.