Rodrigo Sepúlveda: "El VAR es un chiste hoy en Chile"

Rodrigo Sepúlveda criticó el mal uso de la tecnología en lo que va de torneo luego de lo ocurrido entre Curicó y Colo-Colo en el empate sin goles.

"Este es un llamado serio a los árbitros de Chile, serio. A Castrilli, porque lo que le hicieron a Curicó recién de no cobrarle el penal a favor, donde Rojas le agarra el brazo a Fritz. Se lo agarra, se lo tira hacia abajo y cae dentro del área. Tobar no lo cobra y venía de frente", lanzó de entrada.

El periodista no tiene dudas: "Hay una jugada primero, donde salta a cabecear Falcón, pero la jugada estaba al lado, no me puede decir que no lo vio. Y si no lo vio, el VAR vuelve a manifestar que no existe".

El comunicador fue más allá y aseguró que no solo el Cacique ha estado en la polémica. "El VAR es un chiste hoy en Chile. Si no son capaces de cobrar ese penal, no entiendo para qué están, porque acá han perjudicado a Colo Colo, a Católica y ahora a Curicó".

Para cerrar, dijo que: "Hay equipos que se están peleando un título y hay equipos como Curicó que se están peleando un descenso, estas fallas no pueden existir más. Si queremos un campeonato, debe ser prístino, limpio y con cobros como corresponden".

Era penal claro de Rojas a Fritz. ¿ Qué pasó? NO lo sancionó. El VAR tampoco lo vio. Vergonzoso. — Rodrigo Sepúlveda L. (@rodrigosepu) November 14, 2021

