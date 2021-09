Rodrigo Sepúlveda analizó la dura derrota de Chile ante Colombia en Barranquilla, el comunicador fue muy crítico con Martín Lasarte.

"Acá hay un gran responsable, que es Martín Lasarte. Lo que hizo en el primer tiempo es regalar 45 minutos de juego. Chile no quiso ir a ganar el partido, no salió a buscarlo, solo esperaba a una Colombia que tiene una virtud por historia: su velocidad”, señaló en MEGA.

El periodista indicó que el partido ante Colombia “fue durísimo, fue un cachetazo fuerte y merecido. Chile salió a no perder, a esperar a Colombia, salió con una selección absolutamente tímida, con errores en todos los sectores del campo, individual y colectivamente”.

El conductor recalcó que el duelo en Barranquilla “fue fácil para Colombia”, y volvió a puntualizar que “el técnico de Chile es el gran responsable, porque sale a defenderse y en partidos de este nivel, tú no puedes regalar un tiempo, si a Chile no le queda el traje de defensor, de protegerse, de ser tímido”.

“Fue un desastre, un punto de nueve. Hoy día está Venezuela, Bolivia y Chile, así estamos. Es una selección que depende mucho de las grandes figuras, porque sin esos super cracks, la selección no tiene nivel, no existe y no nos podemos engañar”, concluyó Rodrigo Sepúlveda.

Así se jugará la fecha 21 del Campeonato Nacional:

DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE

Santiago Wanderers vs Cobresal, 15:00 horas, Estadio Elías Figueroa.

Audax Italiano vs Unión La Calera, 17:30 horas, Estadio El Teniente.

Curicó Unido vs Universidad Católica, 20:00 horas, Estadio La Granja.

LUNES 13 DE SEPTIEMBRE

Ñublense vs Huachipato, 16:30 horas, Estadio Nelson Oyarzún.

Unión Española vs Universidad de Chile, 19:00 horas, Estadio Santa Laura.

MARTES 14 DE SEPTIEMBRE

Deportes La Serena vs O'Higgins, 14:00 horas, Estadio La Portada.

Colo Colo vs Everton, 19:00 horas, Estadio Monumental.

MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE

Palestino vs Deportes Melipilla, 16:00 horas, Estadio Municipal de La Cisterna.