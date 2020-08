El ex Huachipato y Colo-Colo condenó la violencia y racismo que sufre el pueblo mapuche en Chile.

El Chino está en méxico y analizó el conflicto en la Araucanía: "Hay que se súper responsable para opinar. Yo estoy a no sé cuántos kilómetros y opinar desde la comodidad de mi casa es fácil. Hay que estar ahí y saber. Pero tengo absolutamente claro que se han hecho las cosas muy mal en torno al pueblo mapuche".

El ex volante de Colo Colo siguió reflexionando al respecto: "Se tiene que mejorar, remediar de alguna manera, porque son parte de nuestra cultura, nuestra historia. Y si estamos ahí, es gracias a ellos. Bueno, y a nosotros que también somos mapuche. Pero gracias a ellos, que pelearon por nosotros", complementó.

Millar se enojó con los gritos racistas de algunas personas contra los mapuches:

"No sé qué persona chilena puede decir que no tiene un gen o sangre mapuche. Yo seguro tengo, de eso no tengo ninguna duda, seguro. A lo mejor me ayuda, no lo sé. Pero me siento orgulloso. Nací en Arauco, tierra mapuche. Tener gen o sangre mapuche es motivo de orgullo y así de simple. Y siento que todos los chilenos algo tenemos de nuestros antepasados. El que diga que no es porque nació en Alemania, o no se acuerda", lanzó.