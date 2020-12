Rodrigo Meléndez: “Me duele lo que están pasando Cobreloa y Colo-Colo”

El ex volante de Colo-Colo, Rodrigo Meléndez, se refirió al complejo presente que viven sus queridos clubes en sus respectivas divisiones.

Colo-Colo atraviesa actualmente la peor temporada de su historia, y sumado a los pésimos resultados futbolísticos, en lo dirigencial también sufren. El Cacique está último en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2020, y son los primeros candidatos a perder la categoría y descender a Primera B.

Y en dicha división, otro grande también vive momentos difíciles. Se trata de Cobreloa, que con 29 puntos en 22 partidos se encuentra en la novena posición de la tabla para ascender a Primera División. En su último encuentro, el cuadro naranja cayó por 4-1 ante Deportes Santa Cruz, y terminó con una seguidilla de victorias.

Ante el complejo panorama que viven dos de los grandes del fútbol nacional, un ex jugador de ambos se pronunció al respecto. Se trata del ex jugador y actual entrenador, Rodrigo Meléndez. El Kalule, inició su carrera en Cobreloa, y defendió al Cacique entre 2006 y 2010, además de ser entrenador de los Zorros del Desierto en 2016 y 2018.

"Siempre he dicho que me siento hincha de Cobreloa, aunque hayan sacado mi rostro del lienzo de la barra cuando me fui a jugar a Colo Colo. Obviamente siento cariño por todos los clubes donde jugué y me duele lo que están pasando Cobreloa en la B y Colo Colo", confesó el actual entrenador de Deportes Colina en diálogo con Las Últimas Noticias.

Con respecto a eso, el ex jugador de Quilmes y Estudiantes de la Plata de Argentina, le envió sus mejores deseos a sus ex equipos. "Espero que los dos equipos salgan adelante. Son dos grandes del fútbol chileno y no pueden estar mal. Eso afecta a todos".

El ex mediocampista del cuadro Popular, fue consultado sobre si en los planteles actuales de ambas instituaciones falta un jugador como lo era él. "Los tiempos cambian, ya no hay volante mañosos como era yo, hoy todos son buenos para la pelota", indicó.

A pesar de eso, el Kalule afirmó con respecto a los volantes chilenos que “hay muchos buenos”: "(Sebastián) Méndez, (Ignacio) Saavedra, (Camilo) Moya, (Agustín) Farías aparte de (Claudio) Baeza y (Esteban) Pavez, que ya están afuera. Ninguno se parece a mí, pero son buenos volantes".