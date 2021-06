Rodrigo Herrera extrañó a Leonardo Gil en la Roja

Rodrigo Herrera, periodista de RedGol cree que el volante de Colo-Colo era aporte para la selección chilena en Brasil.

Lasarte sacó del listado al lesionado Guillermo Maripán, quien tiene problemas musculares y necesita un largo tiempo de recuperación, y para reemplazar su cupo no llamó a un defensor, sino que citó al delantero de Universidad Católica Diego Valencia.

Rodrigo Herrera, periodista de RedGol cree que el volante de Colo-Colo era aporte para la selección chilena en Brasil.

El comunicador se preguntó si hubiese sido posible también llamar al volante Leonardo Gil, de gran momento en el Cacique, la idea es que sea variante en la zona media, debido al pésimo nivel de César Pinares.

"Cuando nomina a otros delanteros es porque seguramente no está conforme, quiere enfatizar posiciones de ofensiva, lo podría haber hecho incluso de mayor manera, yo no me hubiera extrañado de que hubiera llamado a Leonardo Gil, para tener alternativas en el medio, ante las críticas que ha recibido, por ejemplo, César Pinares", indicó Herrera.

Programación:

Chile vs. Brasil

Viernes 2 de julio

20 horas

Transmite DirecTV.

PARTE MÉDICO DE CHILE:

El jugador Erick Pulgar sufrió una lesión muscular de bajo grado, la cual ha evolucionado satisfactoriamente, encontrándose en tratamiento kinésico. Se tomará una decisión de acuerdo a su evolución clínica y de imágenes para ver si ésta en condiciones de estar presente en el próximo partido.

El futbolista Gary Mede presentó una leve lesión muscular que ha evolucionado satisfactoriamente y se reincorporará progresivamente a los entrenamientos.

El deportista Alexis Sánchez continúa con su recuperación de acuerdo a lo programado, determinándose en los próximos días la posibilidad de su eventual participación en la próxima fase de la competencia.

El jugador Guillermo Maripán presenta un desgarro microfibrilar de recto anterior de pierna derecha, por lo cual estará en etapa de recuperación y no se encuentra en condiciones de participar en el resto de la competencia.