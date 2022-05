Rodrigo Herrera y posible llegada de Berizzo a la roja: "viene de un fracaso"

El conductor y periodista de Vive Redgol, Rodrigo Herrera, profundiza en la posible llegada de Eduardo Berizzo a la selección chilena, donde asegura que es el único candidato que ha podido llamar la atención en la propuesta de la ANFP

"¿Cuál es el Eduardo Berizzo que llegaría a la selección chilena? El de la selección de Paraguay, jugando con un estilo clásico de dos líneas de cuatro de manera poco vistosa con un fútbol ofensivo prácticamente nulo. ¿O ese que acá supo hacerse un hombre siendo campeón con O’Higgins en el año 2013 y completando muy buenas campañas en Europa?", reclamó Herrera.

"Me da la impresión que, en medio de este caos, aparece como una oportunidad positiva la llegada del Toto a nuestra selección. Esto porque claramente en la ANFP no buscan una línea clara, no tienen una definición específica ni un ideario para apoyarse en la decisión. Solamente optan por lo que tienen a la mano", precisa el periodista.

"En Europa les dijeron que no el Chacho Coudet, han buscado también en el medio local y las puertas han cerrado. Eduardo Berizzo viene de un fracaso, está sin trabajo y tiene algo muy valioso: el reconocimiento de este medio deportivo. No es un aparecido", enfatiza.

"Si llega Berizzo no va a ser el mismo hombre de Paraguay, estoy convencido de eso. Acá tiene otras herramientas, tiene otras misiones y tiene una obligación: sea Berizzo o sea otro, la primera tarea del nuevo entrenador de la selección chilena va a ser el fútbol de los Juegos Panamericanos 2023. Tiene que dirigirlos y tiene que ganarlos, porque va a ser el primer ladrillo del nuevo proyecto que ojalá nos deje en el Mundial de Norteamérica 2026", finaliza.