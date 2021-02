El periodista deportivo se lanzó con todo en su programa de RedGol.

“Los problemas de Colo Colo pasan por la cancha y no se van a resolver por matonaje y eso lo tiene que entender la gente, más allá de que hay un grupo de hinchas que seguramente piensan que estas son herramientas válidas, y por supuesto que hoy solidarizamos con el árbitro Francisco Gilabert, hay una investigación en la fiscalía occidente que está abierta, hay amenazas, hubo gente que anduvo rondando y eso es gravísimo, eso no puede pasar en una sociedad civilizada, incluso en el error del árbitro esto no tiene ninguna justificación”, partió diciendo.

“Entendemos que muchas partes, una sección de las barras bravas de los clubes funcionan como verdaderas mafias, como organizaciones criminales donde no tiene Dios ni ley. Entonces estas herramientas la pueden llegar a utilizar, lo mismo que pasó allá en Talca con la llegada de la Universidad de Concepción, pero acá la responsabilidad es de la autoridad”, dijo.

"Creo que debería reforzarse policialmente el resguardo de ese partido del día miércoles, y por supuesto que el arengazo de este martes puede estar motivado por el amor a Colo Colo, pero no cumple ninguna norma sanitaria y eso evidentemente habla de un riesgo en sí y con todo este contexto habrá un mayor resguardo policial”, agregó.

“Definitivamente estamos hablando de un deporte, de fútbol, de un equipo que no funcionó en la cancha y que tiene miles de responsables, pero ciertamente caer en este tipo de matonaje mafioso no tiene ningún sentido y ojo tampoco van a salvar a Colo Colo y ese es el tema: amenazando a los jugadores de la U. de Conce y colocando una carta a Gilabert”, complementó.