Rodrigo Herrera y brote de Covid en la U: "Es grave e inaceptable"

El periodista deportivo, Rodrigo Herrera, se refirió al polémico brote de Covid-19 que sufrió la U producto de un asado y una bombilla para mate.

Ya se dan a conocer las primeras consecuencias de la investigación sobre el brote de coronavirus que mantiene perjudicada a Universidad de Chile. 12 bajas lamentaron en el cuadro universitario en el enfrentamiento ante San Lorenzo de Almagro por la segunda fase de la Copa Libertadores.

Sin embargo, las distintas informaciones que han aparecido en torno al tema dejan como graves responsables a los jugadores azules. Tanto así, que en el programa Redgol en La Clave fue el periodista Rodrigo Herrera quien criticó el actuar inconsciente de los laicos.

"Hay información relevante con respecto a lo que hablábamos ayer con Polaco Goldberg. Que es seguir la trazabilidad de este brote de covid en Universidad de Chile, que provocó un daño patrimonial enorme. Porque el brote de covid y las limitaciones con los jugadores se vinculan directamente con la eliminación de la U", comenzó.

"Más allá de que no habrá castigos, todo estaría reducido, de acuerdo a la investigación que hace la gente de la U y que trasciende hoy en El Mercurio. En el hecho de que en un grupo de futbolistas a partir del caso 1, que ya estaría identificado y que se habría contagiado en un evento familiar, se extendió el contagio por compartir la bombilla de un mate y por compartir una botella", agregó.

"Me parece gravísimo porque, es cierto, todos nos relajamos de alguna manera y podemos contagiarnos por tomar la manilla de una puerta, la aldaba de un edificio o tocar el botón de un ascensor", señaló el comunicador.

"Pero cuando hablamos de un club de fútbol con protocolos estrictos, donde ni siquiera se duchan en el CDA, no hay charlas grupales sino que a nivel Zoom; un relajo de protocolos me parece que igual es grave e inaceptable", continuó con la crítica.

De igual manera, remarcó que no existirán castigos para los involucrados. "No van a haber sanciones, no va a haber una persecución o una caza de brujas, como dijo Polaco Goldberg ayer. Pero si yo fuera dueño del club, estaría molestísimo".

"Más allá de que a raíz de todo este caos pasa algo luminoso, que es el estreno de los jugadores Sub 20 que mostraron categoría, esto jamás debió pasar, con estas circunstancias", complementó.

Para finalizar, Herrera destacó que "perdió mucha plata la U por no avanzar de ronda. Porque llegando a la tercera etapa, se clasificaba por último a Copa Sudamericana perdiendo con Santos. De verdad es lamentable y ya se supo. Al menos en la trazabilidad que ha hecho la U, que las causas serían compartir este mate y la botella de agua", completó.