Rodrigo Herrera, periodista de Red Gol se lanzó con todo en contra del actual entrenador de Universidad Católica.

"Yo creo que como uno es hacia afuera, es hacia adentro. Y lo que uno ve hacia afuera, en el rol público de Gustavo Poyet, es verdaderamente de una persona que no está contenta acá", comenzó diciendo el ex Mega.

"Permanentemente da la sensación de que viene a Chile a hacernos un favor. Como que en el fondo dice '¿sabe qué? Yo que triunfé en cinco países ahora estoy en Chile y ustedes no me están entendiendo, no me están valorando'. Creo verdaderamente que él está incómodo y que nunca estuvo cómodo acá. Y que tal vez él se siente más de lo que ha demostrado. Eso es lo que está ocurriendo y lo preocupante en Universidad Católica", explicó.

Entre otras cosas, el día en que #Poyet deje de sentir que nos está haciendo un favor trabajando en Chile y la UC, va a lograr conectar mejor con el plantel y hacer entender sus ideas... "Ruin arquitecto es la soberbia, los cimientos pone en lo alto y las tejas en los cimientos"* https://t.co/F9TYVSgAYC — ROD HERRERA 🦊 (@rod_herrera) August 3, 2021

Sobre su paso por el Chelsea y Tottenham, recordó que: "Más que europeo, yo creo que de agrandado. Los problemas de Poyet son de agrandado, de que se cree más de lo que es. De que porque viene de Europa está con un barniz distinto al resto y habla con aires de superioridad", advierte.

"Cuando solucione ese problema y se maneje con una horizontalidad mayor con sus futbolistas y el medio, yo creo que puede mejorar. Pero él está siempre por sobre el resto. Esa cuestión es muy desagradable y los jugadores se dan cuenta. Debe ser un desagradable Poyet trabajando en la interna de la Católica. Esa es la verdad", profundizó Herrera.

"Tenemos un problema con los técnicos extranjeros, sobre todo los que vienen con algo de prestigio como Poyet, que es preocupante", subraya.

"Qué pasa si Mario Salas llega a Colo Colo y dice 'quiero trabajar con mi hijo de ayudante'. Sería un escándalo. Poyet viene con su hijo. Ayer veía las imágenes de TNT Sports y lo de Diego Poyet, su asistente, es vergonzoso. Cuando se sube al alambrado con una agresividad impropia del partido. No sé qué buscaba", reclamó el comunicador.

"Mi duda es si la Católica está a cargo de la gente mejor preparada para llevar a curso los planes de la institución. Y pienso que no. Por lo menos, desde lo emocional Poyet y el cuerpo técnico no están centrados y eso se refleja en la cancha", cerró.

