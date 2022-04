Rodrigo Herrera hace pebre a Javier Castrilli por conflicto de árbitros

El periodista hizo un profundo análisis con el nuevo problema que atraviesa el fútbol chileno, que tiene como protagonista al jefe de la comisión arbitral.

El paro de jueces complica el desarrollo de los torneos locales en sus distintas divisiones.

"Hace cerca de un año llega Castrilli para mejorar el fútbol chileno que estaba en una crisis, era deficiente, con excepciones, pero deficiente. Ha pasado un año y hemos visto que se le dio vuelta el sindicato, toma medidas que son emocionales, ‘me criticaste, para afuera, me criticaste, castigo’", comentó en REDGOL.

"Decide una poda masiva increíble, esto no pasa en ninguna parte del mundo, no llevamos ni el 25% del torneo, y encima no tiene una solución, porque los árbitros el fútbol amateur enviaron una carta y dijeron que con ellos no cuenten, llegó carta del sindicato de Uruguay, lo mismo, se espera algo similar desde Argentina y Perú, por lo tanto acá se está cometiendo una gran irresponsabilidad con el fútbol chileno, por darle carta abierta a una persona como Javier Castrilli, que puede tener mucho currículum, que todos sabemos que fue un gran árbitro, pero que en un año de gestión, hasta el minuto, lo único que ha demostrado es que tiene un brazo de hierro súper fuerte para decir 'tú sí y tú no', pero criterios técnicos, sentidos de la oportunidad, manejo de grupo… acá se le levantó el sindicato, y él no tuvo habilidades blandas para manejarlo, cero".

"Es tan claro donde está el problema, y es tan claro también que los que los jefes no quieren ver eso", cerró.

El Sindicato de Árbitros formó una comisión para negociar ante la @ANFPChile la salida de Javier Castrilli y el reintegro de 14 árbitros desvinculados recientemente, tras la paralización del arbitraje votada anoche de manera rotunda. pic.twitter.com/rGb7teQdBJ — La Red Deportes (@DeportesLaRed) April 6, 2022