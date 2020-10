Rodrigo Herrera destrozó a Carabineros tras empujar a joven al Río Mapocho

El comunicador dejó un mensaje con dedicatoria a las fuerzas uniformadas, quienes están en el centro de la atención por empujar a un joven al vacío.

Un día de furia vivió el periodista deportivo Rodrigo Herrera en sus redes sociales, luego de entregar su opinión sobre lo sucedido con Carabineros en los últimos días.

"No, no, no señores. Que vergüenza. Esto no puede quedar impune, transgrede todo principio fundacional de una policía. Rabia e impotencia. ¡Medidas ya!", fue lo que compartió en su cuenta personal de Twitter.