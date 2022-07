Rodrigo Herrera defendió "desubicada" de Gary Medel

El Periodista se refirió en TV a la millonaria acción judicial contra el futbolista de la Roja “Si no fuera Gary Medel, esta demanda no existiría”, aseguró.

El comunicador partió diciendo que: “cometió un error, metió la pata, yo creo que él se equivoca, pero yo lo dejaría en ese contexto. La demanda que se coloca es completamente legítima, pero es una demanda oportunista”.

“¿Cuántas veces hemos visto, especialmente durante la pandemia, casos de gente que se resistía a la actuación de la seremi y los reguladores? Y no todos terminaban en demandas millonarias. Si no fuera Gary Medel el involucrado, no estaríamos hablando de esto”, sostuvo.

Luego, recordó que “él ofrece las disculpas, la seremi se la acepta y la persona que demanda tiene que dejar el trabajo para acreditar un daño. Situaciones que se tendrán que ver en el tribunal”.

“Yo no discuto la afectación, y cada persona es un individuo que tiene sus particularidades, pero tampoco nos pongamos unas anteojeras: si no fuera Gary Medel, esta demanda no existiría”, recalcó.

Como era de esperar, los dichos de Herrera generaron una ola de reacciones entre los televidentes.