Rodrigo Herrera cree que la UC "no está ni ahí" con competir internacionalmente

El entrenador Ariel Holan habló de las notables diferencias de jerarquías entre Brasil y Chile, para el periodista de Redgol en La Clave, Rodrigo Herrera, no es para justificar todo lo sucedido. "Tiene razón en parte porque en el fondo si tú ves que Sao Paulo es un ejército de Estados Unidos y tú te vas a la pelea con una honda y un par de piedras, parte de eso es verdad pero David le ganó a Goliat así", señaló.

El profesional dio ejemplos en la actual campaña de equipos que lograron dar la sorpresa. "Independiente del Valle le ganó a Lanús, Táchira hizo lo propio y clasificó pero también tiene que haber, no le podemos pasar la factura a Holan porque lleva dos meses en este proceso nuevo, ambición de los clubes y Católica ha sido poco ambiciosa", indicó.

"Fíjate que en estos cinco años no es que se desarman los planteles pero se ha mantenido cierto equilibrio. Tiene que ver con la ambición y nuestro ejemplo más concreto era Colo Colo 91 que no tenía una figura mundial pero fue un equipo que se empezó a trabajar en el 87. Tiene que haber convicción y capacidad del técnico. No quiero comparar a Holan con Jozic pero te marca un camino Mirko", puntualizó.

Herrera también analizó a los Cruzados a nivel institucional. "A lo mejor, pensando en la Católica, el equipo hegemónico en Chile es Católica y quizá su plan es no competir afuera, vamos a traer buenos técnicos y con eso nos basta. La hinchada está contenta porque no nos han hecho ninguna revolución y nos sobra plata para remodelar el estadio. Como modelo de negocio le sirve".