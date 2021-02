El periodista de RedGol analizó la falta de liderazgo del Presidente del ente rector.

“El fin de semana se nos cayó el principal candidato. Lo decíamos el día viernes, la ANFP iba a quedar con un piso muy bajo si finalmente Matías Almeyda no llegaba a la selección chilena, porque se la había jugado toda por esa opción, habían cambiado los plazos que ellos mismos se habían fijado, todo para que él se pudiese desvincular de San Jose Earthquakes, cosa que al final no ocurrió”, comenzó diciendo.

Agregó que “ahora, verdaderamente, estamos en un limbo: ¿quién va a ser el técnico de La Roja? ¿Va a ser Hernán Crespo? ¿ Va a ser José Luis Sierra? ¿La decisión se va a tomar ahora, que estamos a un mes y 10 días de los partidos?”

Sobre la salida de Reinaldo Rueda, comentó que: “Lo soltaste sin tener recambio, un plan b para saber a qué árbol me voy a aferrar, eso no ocurrió. Una pésima gestión de este directorio y ojo, yo creo que puede ser determinante incluso en su continuidad. Vamos a ver cómo lo resuelven, pero esta mala gestión no la borra nadie”, sentenció.