Rodrigo Herrera lanzó dura teoría sobre los bombos de Los de Abajo

Rodrigo Herrera, periodista de Redgol cree que hay algo raro en lo que pasó el domingo pasado en el Superclásico del f´útbol chileno.

Las imágenes de jugadores como Mario Sandoval (expulsado ante los albos), Ramón Arias (autor de un autogol), Fernando de Paul, Osvaldo González, Gonzalo Espinoza y el técnico Esteban Valencia, decoraron los bombos en la barra universitaria.

"Es que hay un detalle. Está fantástico que la gente de la U que siente la camiseta, que a esa hora no trabaja y que pueda ir, lo haga. Uno valora esa entrega. Pero la barra de Los de Abajo tiene muchas cosas que explicar, partiendo por la historia del bombo", comenzó diciendo.

"Yo conozco muchos hinchas de la U indignados por ver en el bombo a Sandoval, a Luján... ¡Les faltó que colocaran a Del Pino Mago! Entonces dicen 'estos gallos se vendieron'. Yo creo que esa explicación deben dar primero", advirtió el comunicador.

Herrera pide respuestas a "los organizadores de esto, y no hablo de los hinchas de la U en general, sino que de los barristas de la U; antes de recuperar la legitimidad con sus propios pares. No hablo ni siquiera de nosotros: con sus propios pares".

"Hay mucha gente, y uno lo puede ver en los comentarios que se hicieron a esa publicación de Los de Abajo invitando al banderazo (en Instagram), de hinchas azules que están decepcionados de cómo la hinchada al parecer está siendo financiada por alguien para esto. Y esa explicación la tienen que dar. Eso es lo que creo", completó.

"¿Salió el bombo para el venezolano que no llega todavía?" lanzó el periodista.

Los de Abajo citaron a "un banderazo en apoyo incondicional a nuestro club, porque a esta hinchada jamás la verán caer, porque esta gente jamás abandona al equipo, porque esta es una hinchada distinta a las demás, y jamás amarán a su equipo como nosotros", avisaron los barristas.

Rodrigo Herrera, periodista de Redgol cree que hay alg oraro en lo que pasó el domingo pasado en el Superclásico del f´útbol chileno.

Invitamos a toda la Hinchada azul a reunirnos y brindar un Banderazo en apoyo incondicional a Nuestro Club, porque a esta hinchada jamás la verán caer, porque esta gente jamás abandona al equipo, porque esta es una hinchada distinta a las demás... pic.twitter.com/sELkL4w6Jd — ★BARRA LOS DE ABAJO★ (@U_LOSDEABAJO) September 27, 2021

FECHA 23° - Equipo libre: Palestino.

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton: 16:00 horas. Estadio La Portada.

- O'Higgins vs. Huachipato: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. U. de Chile: 16:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera: 18:30 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla: 21:00 horas. San Carlos de Apoquindo.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal: 16:00 horas. Estadio La Granja.

- Colo Colo vs. Ñublense: 18:30 horas. Estadio Monumental.

- Audax Italiano vs. Unión Española: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.