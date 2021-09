Rodrigo Herrera, periodista de RedGol, analiz´ó el superclásico que se jugó de forma inédita en El Teniente de Rancagua. La U sumó otra derrota ante Colo Colo y el superclásico de este domingo terminó 1-3 para los albos.

“Este amanecer se da blanco, con la marraqueta más grande y el té más dulce, eso es la anécdota, porque lo que queda fue un partido y un clásico tremendamente disparejo en el que Colo Colo mostró eficiencia y la Universidad de Chile no pudo estar a la altura para completar 3.066 días sin ganarle a la su archirrival”, dijo Rodrigo Herrera.

El periodista agregó: “qué pasa con la U, por qué se achica ante Colo Colo, qué no resulta. Pasan técnicos y jugadores, sin embargo no se les da con ese pulso, con esa voluntad ni energía que los tienen con un factor psicológico amarrado en un clásico muy desigual. Hasta los hinchas lo toman con una sensación distinta, ni siquiera había tanta tristeza en los hinchas de la U porque ya se acostumbraron a perder con Colo Colo”.

“Hay una suerte de resignación y muchas veces esa resignación es un sentimiento que te inmoviliza, que no te deja ser revulsivo, que no te deja sacar elementos distintos de ti para dar vuelta una circunstancia que ya se vuelve constante”, complementó Herrera.

Por último, el conductor de RedGol en La Clave sentenció que “Ayer en Universidad de Chile, lo que se veía en el estadio con los que estaban presentes, se resignó muy temprano a perderlo. Se resignó muy rápido a lo que propuso Colo Colo y no estuvo a la altura una vez más. 3066 días sin que la U pueda ganarle a Colo Colo”.

FECHA 23° - Equipo libre: Palestino.

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton: 16:00 horas. Estadio La Portada.

- O'Higgins vs. Huachipato: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. U. de Chile: 16:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera: 18:30 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla: 21:00 horas. San Carlos de Apoquindo.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal: 16:00 horas. Estadio La Granja.

- Colo Colo vs. Ñublense: 18:30 horas. Estadio Monumental.

- Audax Italiano vs. Unión Española: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.