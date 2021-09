Rodrigo Herrera, periodista de Redgol en La Clave, analizó la dura derrota de Chile ante Colombia por Eliminatorias, además criticó el planteamiento de Martín Lasarte y se mostró sin esperanzas en lograr el cupo a Qatar 2022.

"Habrá mucho análisis y sensaciones con el paso de las horas, y de seguro la rabia mutará en una faceta un poco más crítica en torno a las razones que decantaron en lo ocurrido ayer en Barranquilla", comenzó diciendo.

"Pero ciertamente hay un hecho... me acusarán de pesimista, pero yo creo que después de lo de ayer no vamos al Mundial. Quedamos fuera de Qatar", dijo Herrera.

Rodrigo Herrera, periodista de Redgol en La Clave, analizó la dura derrota de Chile ante Colombia por Eliminatorias, además criticó el planteamiento de Martín Lasarte y se mostró sin esperanzas en lograr el cupo a Qatar 2022.

El comunicador detalló que "yo sé que 'las estadísticas', o este pensamiento ilusorio de 'ganamos todo lo que viene y podemos' y sí, pero estamos muy lejos en todo aspecto. No hubo mejoras en los problemas que enunciaba Chile al comienzo de esta fecha".

"Creo también que el planteamiento de (Martín) Lasarte -aunque no quiero centrar todo el foco en él- no fue el mejor. Lo arrasó Reinaldo Rueda en algún minuto", explicó.

"El amor propio y la dignidad, que sabemos es el adn de este futbolista chileno, logró recomponer en algo, tratar de pelearla. Llegamos al descuento, pero siempre estuvimos lejos", analizó.

Para cerrar, reclamó que: "La tabla se parte, y yo creo que si no pudimos hacer en una rueda, y no pudimos mejorar en un montón de aspectos, no veo por dónde se pueda hacer en la segunda parte (de Eliminatorias)".

Así se jugará la fecha 21 del Campeonato Nacional:

DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE

Santiago Wanderers vs Cobresal, 15:00 horas, Estadio Elías Figueroa.

Audax Italiano vs Unión La Calera, 17:30 horas, Estadio El Teniente.

Curicó Unido vs Universidad Católica, 20:00 horas, Estadio La Granja.

LUNES 13 DE SEPTIEMBRE

Ñublense vs Huachipato, 16:30 horas, Estadio Nelson Oyarzún.

Unión Española vs Universidad de Chile, 19:00 horas, Estadio Santa Laura.

MARTES 14 DE SEPTIEMBRE

Deportes La Serena vs O'Higgins, 14:00 horas, Estadio La Portada.

Colo Colo vs Everton, 19:00 horas, Estadio Monumental.

MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE

Palestino vs Deportes Melipilla, 16:00 horas, Estadio Municipal de La Cisterna.