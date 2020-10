Rodrigo Hererra en picada en contra de Carabineros por caída de joven al río Mapocho

El peridosta se lanzó con una serie de mensajes a través de su cuenta de Twitter.

En un hecho que remeció a todo el país, en donde se investigan las causas de lo ocurrido, aunque testigos y un video que circula en las redes sociales apuntan a funcionarios de Carabineros como los responsables de la caída de un menor de 16 años al río Mapocho.

Dicha información fue descartada por la policía uniformada, quienes señalaron que se realizó la denuncia a Fiscalía. Rodrigo Herrera, reconocido periodista no se quedó en silencio tras ver el registro audiovisual.

No, no, no señores. Que vergüenza. Esto no puede quedar impune, transgrede todo principio fundacional de una policía. Rabia e impotencia. ¡Medidas ya! https://t.co/nZE2L861S9