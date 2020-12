Rodrigo Goldberg sobre Montillo: “No podemos renovar a un jugador y dejar a los otros a la deriva”

El director deportivo de Universidad de Chile, Rodrigo Goldberg, se refirió a la polémica decisión de Walter Montillo de no seguir en la U.

Rodrigo Goldberg, ex jugador y actual director deportivo de Universidad de Chile, dialogó con Al Aire Libre PM sobre la polémica generada con Walter Montillo. El argentino decidió no renovar su contrato, y afirmó que es muy triste, pero que los tiempos entre ambas partes no coincidieron. Además señaló que como directiva no podían privilegiar a la Ardilla y dejar de lado a los demás futbolistas.

"No podemos darle trato preferencial a un jugador sobre otros, y si hacemos excepción con uno, no tenemos cómo decirle a los otros que no si exige el mismo derecho. No podemos renovar a un jugador y dejar los otros a la deriva", confesó el ‘Polaco’.

El directivo azul también reconoció que el trasandino nunca estuvo en evaluación, ya que sus condiciones futbolísticas demuestran que lo necesitan en el equipo.

"Quiero aclarar, que ha salido en todas partes y no corresponde a la realidad.Nosotros no estábamos haciendo una evaluación a Walter Montillo de tres semanas. Lo entendió mal, le soplaron mal, porque no es así. Es un jugador de probada calidad", comentó.

"A todos los jugadores les gustaría lo que va a pasar, tenemos que ajustarnos a los tiempos del club. Lamento mucho la decisión de él", añadió.

"Tenemos 11 jugadores que terminan contrato a fin de temporada. Tomamos una decisión respecto a la política de renovaciones y tenemos que ser consecuentes. Ahora no pudo ser así, lo vamos a extrañar", agregó.

Para finalizar, Goldberg indicó que si pudiesen tomar acciones sobre la decisión de Montillo lo harían, sin embargo, "parece que esa decisión está muy madurada, la pensó mucho, viene de antes, no fue un arranque".

También destacó que Montillo no ha sido descartado: "Hay actitudes y palabras que se han usado que no me parecen correctas. Tampoco me han parecido las formas, de imponer. Aquí nadie nunca ha puesto en duda la calidad humana de Walter. Nadie ha dicho que no quiere contar con Walter el próximo año".

"Estamos en una situación compleja, no sabemos si estaremos en Sudamericana, Libertadores o si no jugaremos nada. No sabemos cuándo jugaremos con público. Y todos entenderán que el impacto de eso es muy grande. No puedo comprometer un presupuesto (para renovaciones) cuando no tengo certeza cuántos ingresos tendré", concluyó.