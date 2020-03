Rodrigo Goldberg se refirió al posible caso de coronavirus en la Universidad de Chile

Los rumores apuntaban a un jugador de las series menores de los azules, quien supuestamente estaría contagiado de coronavirus.

El director deportivo de la Universidad de Chile, Rodrigo Goldberg, salió a desmentir la información sobre un supuesto caso de coronavirus en un jugador de las series menores del club, asegurando que sólo se trata de un alumno del colegio Saint George's, el que dejó a todos sus alumnos en cuarentena por prevención.

"La información que está circulando es absolutamente falsa y genera un pánico absolutamente innecesario, efectivamente hay un chico que pertenece al colegio Saint George's que hoy suspendió sus clases hasta fin de mes y dejó a sus alumnos en cuarentena, lo que no quiere decir que todos estén contagiados", explicó a radio Cooperativa.

"Los papás nos avisaron el protocolo que se activó en el colegio y nosotros tomamos nuestros propios protocolos que fue suspender esas series para entrar en observación, pero eso en ninguna circunstancia significa que esté contagiado", dijo sobre la decisión de la ANFP de que no se juegue este fin de semana desde las categorías sub 9 a la sub 14.

En misma línea, Goldberg pidió "ser responsables con la información porque en esta época hay demasiado nerviosismo y mucha información que no corresponde, por eso me permito aclarar que es totalmente falso que tengamos un caso confirmado en Universidad de Chile".

Respecto a la situación del jugador, contó que "debe esperar los 14 días correspondiente para ver si desarrolla los síntomas, pero eso no quiere decir que esté contagiado".