Rodrigo Goldberg “se fue de tarro” tras su dolorosa salida de Universidad de Chile

El ex directivo de la U, Rodrigo Goldberg, confesó, entre otras cosas, que “da lata que quede la imagen que no hicimos nada e hicimos algo enorme”.

Tras la llegada de los nuevos propietarios, una serie de cambios ha vivido Universidad de Chile en las últimas semanas. Entre ellos destacan la salida de Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas de la dirección deportiva de Azul Azul. Lo que significó un duro golpe para los referentes azules.

Y tras eso, el “Polaco” participó de un live de Instagram con los periodistas deportivos Francisco Caneo (Cooperativa), Benjamín Bonhomme (ESPN) y Gonzalo Álvarez (ADN).

Situación donde se refirió a sus sensaciones sobre lo que significó su salida del club donde también estuvo como jugador. Y aprovechó para sincerarse reconociendo que la relación con el hincha de la U lamentablemente terminó muy desgastada.

"Teníamos que convencer a la gente de lo que había que hacer. Una de las cosas que más me da lata, es que quedó la imagen que no hicimos nada. Y lo que hicimos fue enorme, en una época imposible, donde todas las respuestas eran no. A la gente le queda el resultado deportivo, del resto ni se acuerdan", indicó Goldberg.

"Lo que hicimos en término de presupuesto fue enorme, reestructuramos deportiva y económicamente a la U. Fue algo gigante, gigante, gigante. Pero al final te juzgan por el resultado del domingo y es así, son las reglas del juego. Qué más vas a hacer. Pero se hizo infinitamente más de lo que se ve. Pero el que se quiera quedar con esa imagen, que lo haga”, complementó.

Y fue ahí donde reveló la cantidad de dinero con el que contaba como presupuesto para su trabajo. "No hay nadie que gastara menos que nosotros en la era Azul Azul. En dos años, con estallido y pandemia entre medio, gastamos un millón seiscientos mil dólares. Beccacece se gastó 10 palos verdes en un año”, disparó.

“Y nosotros, con ese presupuesto, lo dejamos tercero el año pasado y ahora lo dejamos con un equipo mucho más competitivo, aunque los resultados no se estén dando. Además dejamos una base con jugadores formados en casa", siguió explicando.

Tras eso aprovechó para contar detalles de como consiguieron concretar el fichaje de Leo Fernández. "Llegó a la U por 50 mil dólares. Nos pegamos el carril, no perdíamos nada con llamar a México y al representante. Al principio no querían, pero empezamos a hinchar y resultó. Por otros jugadores la U pagó préstamos de un millón de dólares, 500 mil dólares.", añadió.

También habló sobre uno de los temas que les significaron más críticas, como fue la contratación de Rafael Dudamel. "Fue una apuesta, como todo, pero no resultó", confesó.

Y aprovechó igualmente de aclarar los rumores sobre la no llegada de José Luis Sierra. "Conversé con el Coto Sierra. Fue candidato, absolutamente, pero si no llegó no fue por su pasado en Colo Colo. Es mentira lo de la presión de la hinchada”, lanzó.

“A mí esa cuestión no me importaba, aunque entiendo que a alguien puede molestarle. Para mí el Coto es Unión Española, no es Colo Colo. Yo no tomé nunca decisiones pensando en lo que iban a decir", agregó.

Con respecto a refuerzos, señaló que "quisimos traer a Daniel González de Wanderers y también a Luis Jiménez. Me hubiese encantado el Mago, pero igualarle el sueldo ya nos costaba. Y si hacíamos el esfuerzo, debíamos ir a negociar con Palestino que nos iba a cobrar 300 mil o 400 mil dólares. Era imposible".

Para finalizar, explicó las opciones que puede tener la Universidad de Chile para regresar a los éxitos a nivel internacional. “El único equipo con una política constante es Católica. El resto no se atreve a tenerla. Y pensar en la Libertadores… recién Gremio se trajo a Douglas Costa, de qué me estás hablando. Ganan 150 mil dólares mensuales esos jugadores”, reconoció.

“Es imposible competir con eso, no tienes cómo. A no ser que hagas un proceso largo, como el de Independiente del Valle, que hizo un nuevo modelo de captación. Si la U quiere volver a pelear algo internacional, debe pensar mínimo a cinco años más”, cerró.