La selección chilena sub-23 perdió este sábado la final de fútbol masculino por los Juegos Panamericanos Santiago 2023 ante Brasil en el estadio Sausalito de Viña del Mar. Si bien el equipo nacional fue superior en varios pasajes del partido, lamentablemente sucumbieron en los lanzamientos penales. Una de las cosas más llamativas fue que Rodrigo Goldberg estalló contra Eduardo Berizzo en plena transmisión del encuentro.

Gran tristeza existe tanto en la hinchada como en los propios jugadores, ya que se sabe que la presea de oro era más que una posibilidad, teniendo en cuenta el gran partido que disputó Chile ante Brasil, controlando las acciones y manteniendo en gran parte del partido el control de la pelota, es por eso que la derrota a través de los doce pasos, duele aún más.

Si bien en el partido hay muchas cosas que han causado revuelo, como por ejemplo la crítica de los hinchas hacia Brayan Cortés o el penal fallado por Clemente Montes, lo que más ha llamado la atención fue cuando en plena transmisión y con los micrófonos abiertos de Canal 13, Rodrigo Goldberg perdió la paciencia con Eduardo Berizzo.

Esto ocurrió durante el segundo tiempo extra del partido, donde llamaba mucho la atención que a pesar del gran cansancio notorio en los jugadores, el estratega nacional no hacía ningún cambio. "¿Qué está haciendo? La verdad es que no entiendo qué está haciendo Berizzo, no entiendo nada", fueron los descargos en vivo del "Polaco" Goldberg con el técnico de la selección.

Luego de un tiempo extra donde ningún equipo pudo sacarse diferencias, precisamente por el gran cansancio acumulado de la final, el partido se extendió hasta la definición vía lanzamientos penales, donde lamentablemente La Roja sucumbió ante Brasil, quedándose así con la medalla de plata y causando gran decepción tanto en los jugadores como el público asistente.