Rodrigo Goldberg le prestó el ropero completo a Luis Roggiero

Rodrigo Goldberg estuvo a cargo de la dirección deportiva del club azul entre los años 2019 y 2021. Tras terminar ese ciclo, asumió Luis Roggiero, proveniente desde Ecuador, quien hoy es cuestionado en su cargo.

Ante esto, su predecesor, el “Polaco” Goldberg, lo defendió en TNT Sports, argumentando que no toda la responsabilidad ha pasado por él:

“Yo creo, sinceramente, sin conocerlo, que sacarlo ahora sería el peor error que podrías cometer. (…) Si fueron a buscar a una persona que yo creo que está capacitado para mí gusto, si tú lo trajiste, y a la primera de mano tú te empiezas a meter en su trabajo y empiezas a tomar decisiones por él, te lo digo por los jugadores que trajeron, que él no quería y se los trajeron igual”.

“Una cosa es que el director deportivo, en este caso él, se siente con el técnico y le diga: “Mira compadre, acá en el club nosotros traemos a los jugadores ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo?”. Uno te va a decir que no y el otro te va a decir que sí (…) Pero cuando no los trae el técnico, no los trae el director deportivo, los traen otras personas, yo me imagino, me quiero poner en los zapatos de él y debe haber dicho ¿Pero por qué? (…) Él hipotecó su prestigio en Ecuador para venir acá y debe decir, pucha, me vine para que otro tome la decisión por mí”.

