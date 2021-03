La periodista y relatora de ADN Deportes, Rocío Ayala se sumará como relatora del Campeonato Nacional para TNT Sports.

La comunicadora ya ha sido parte de otros proyectos como relatar la Copa Libertadores Femenina y de la selección chilena fem, y ahora suma un nuevo hito: "es la primera mujer en integrar el equipo de relatores del canal que transmite el fútbol nacional".

"Esta semana TNT SPORTS sumará nuevos rostros femeninos. Se trata de Rocío Ayala, quien se integrará al equipo de relatores del canal, convirtiéndose en la primera mujer en transmitir encuentros del fútbol nacional en la señal deportiva de WarnerMedia Chile”, señalaron desde el canal.

De esta forma, Rocío Ayala se sumará a los ya conocidos relatores Alejandro Lorca, Ignacio Valenzuela, y Claudio Palma, entre otros.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

Claudio@ClauFerMa·3minEn respuesta a @redgolEs insufrible como RELATORA, la equidad de genero no debiese ser solo por “cumplir”.

Jvier Ignacio @JavierIgnacioo0·2hEn respuesta a @redgolA escuchar la radio entonces, esta mina es peor que palma

Pablo Stark@pstarkn·1hEn respuesta a @redgolA pesar de que no me gusta su estilo de relato, me parece perfecto que se le dé la oportunidad. Por lo demás es súper joven y tiene toda una carrera por delante.

Juan Daniel Vivanco Constanzo@JuanDanielViva4·1hEn respuesta a @redgolSu relato es muy desagradable , ver TV con audio de la radio no queda de otra.

Ricardo Canales@Ricardo270575·4minEn respuesta a @redgol¿Palma y ahora ella?, me cae bien la muchacha pero es agotador escuchar sus relatos...

Puta la wea weon@RaulDiaulo·9minEn respuesta a @redgolYo no encuentro que relate mal, ojalá que le vaya excelente.

Koke®@JH_Vergara·1hEn respuesta a @redgolBien por ser mujer, gran paso, pero no sale bien el relato, que queri que te diga. Ojalá lo pula, con Palma basta.