El histórico golero del cuadro popular analizó la llegada del Mago a Pedreros.

El "Cóndor" Rojas es considerado uno de los mejores porteros de la historia de Chile y del Cacique, es por eso que es voz autorizada para referirse a la actualidad de los albos, el ex futbolista comentó el mal momento de su ex club:

"Lo tiene complicado. Me parece que de 14 partidos tiene que ganar siete. Está difícil. Yo sé lo que pasa por la cabeza de los jugadores. Dicen: 'Ah, el próximo partido nos recuperamos' y no ocurre. 'Entonces en el otro' y no se recupera. Entonces te vas hundiendo y, cuando quedan tres o cuatro partidos, es tarde", señaló a La Cuarta.

Tambén tuvo palabras para Jorge Valdivia: “No sé si puede ser el salvador de Colo Colo, pero puede aportar desde la regularidad que alcance. Lo importante es que el equipo responda y que todos jueguen. Hoy no es recuperar su mejor nivel futbolístico, sino entregar todo lo que esté a mano para sacar resultados”.

Al cerrar, El Cóndor manifestó su sueño: “Yo espero que Colo Colo se salve, pero está muy complicado”.

Que empiece la magia 🎩

Así fue el (nuevo) primer día de Valdivia en el Cacique ⚪⚫ pic.twitter.com/rDWA4VAn9E — Colo-Colo (Desde 🏡) (@ColoColo) December 2, 2020