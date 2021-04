Roberto Rojas le respondió con todo a Patricio Toledo tras fuertes dichos en su contra

El ex arquero de la Selección Chilena, Roberto Rojas, respondió a Patricio Toledo después de que este lo culpara de perjudicar a una generación completa.

Solo bastó que Johnny Herrera anunciara su retiro del fútbol profesional para que el tema de los mejores arqueros de la historia de nuestro fútbol saliera a flote. Ante eso, con el tema ya instalado, han sido varios ex arqueros quienes han dado su opinión al respecto, causando polémica en los medios.

Todo partió cuando Roberto Rojas, Polo Vallejos y Adolfo Nef reconocieron a La Tercera que Herrera “no está entre los cinco mejores de la historia de Chile. Ante eso, la respuesta del histórico de Universidad de Chile no tardó y disparó todos sus dardos en contra del “Cóndor”.

"Pato Toledo estaba súper contento con él por todos los años que perdió la selección", reconoció el “Samurai”. Esto, haciendo alusión al ‘bengalazo’ del Maracaná en 1989, donde el otrora arquero de La Roja simuló haber sido herido por una bengala que cayó cerca suyo desde la galería. Tras eso, Chile no pudo jugar las clasificatorias rumbo al Mundial de 1994.

Y fue el propio “Pato” Toledo se sumó a la crítica que hizo Herrera, y también disparó contra el ex cuidatubos. “Por lo que hizo no tuve la opción de jugar en Europa. El error que comete Roberto Rojas perjudicó a una generación importante”, reconoció en conversación con La Tercera.

Frente a eso, Rojas rompió el silencio en diálogo con Las Historias de Florete de RedGol y le respondió duramente a Toledo. “No fue una crítica (a Herrera), sólo fue una opinión cuando me preguntaron por los primeros cinco (mejores). Ahí yo le dije que podría estar dentro de los diez mejores del fútbol chileno.

“Ahora, yo no tengo duda que Johnny está dentro de los cinco mejores arqueros de la historia de Universidad de Chile. Fue una opinión, no fue una crítica hacia Herrera. Cuando me preguntaron por la selección yo dije que podría estar dentro de los diez”, agregó.

“Lamentablemente se empezaron a subir al barco de esa opinión otros arqueros como el Pato Toledo, que me sorprende mucho que me haya criticado de esa forma y yo le mando un mensaje bien claro para él, que si no hubiese pasado nada en el partido Chile-Brasil en Río, él no hubiese tenido ninguna oportunidad de jugar conmigo porque iba a estar en la banca”, dijo.

“Yo tenía muchos años para jugar en la selección chilena y como él jugó el 91’ porque no había el gran nivel de arqueros que Chile siempre tuvo, comenzó a criticarme”, añadió.

Sobre lo mismo, el “Cóndor” aclaró que “las opiniones se respetan, lo que yo hice fue opinar sobre Herrera. Pero al Pato se le pasó un poco la mano en el sentido que no me puede culpar de lo que no consiguió dentro de fútbol, echándome la culpa a mí de que no tuvo la oportunidad de jugar un Mundial”.

“Te vuelvo a reiterar, si nada hubiese pasado, él estaría en la banca diez años más. No es así como las personas a nuestra edad deben ver las cosas”, concluyó.