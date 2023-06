Para todos los hinchas de la Roja fue una sorpresa ver la última nómina de Eduardo Berizzo, donde nominó a históricos de la Generación Dorada como Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel, pero faltó Claudio Bravo.

El actual portero del Betis completó una gran temporada en el fútbol español donde fue gran figura de su equipo durante la temporada. De hecho, el tema despertó ciertas sospechas sobre la continuidad del histórico portero campeón de América.

Por lo mismo, fue Roberto Rojas, quien en conversación con La Tercera, agregó un nuevo capítulo al tema relacionado con la ausencia del portero en la selección nacional.

“Yo entendía que habían conversado y habían llegado a un acuerdo y que Claudio le había pedido venir a estos amistosos y llegar en la mejor forma posible al inicio de las Eliminatorias”, destacó junto a El Deportivo.

Consultado sobre los antecedentes que maneja sobre el tema, el Cóndor destacó que “Claudio pretendía tener un descanso y después sumarse a la Selección. Pensando en el inicio de las Eliminatorias, en llegar bien a esos partidos que son los importantes".

“Lo conozco y por eso le creo. Es el técnico de la selección el que debe aclarar la situación. Lo que tengo claro es que no puede exponer a Claudio de la forma en que lo está haciendo. No corresponde”, complementó.

Roberto Rojas y el descanso de Bravo

El histórico arquero de la Roja explicó que Bravo merece un descanso, aunque no está de acuerdo “con Berizzo al exponer a Bravo. Ese es mi punto de vista. Bravo no ha rechazado a la Selección. Él pidió descansar después de una temporada exigente, en familia. Eso es legítimo. Después vendrá, seguramente. Cuando realmente se le necesite”.

Finalmente, Roberto Rojas concluyó que “Berizzo está poniendo en duda, primero, la capacidad y el profesionalismo de Bravo, que siempre lo ha tenido en la Selección y lo ha demostrado. Como entrenador, Berizzo puede poner en duda un bajo rendimiento técnico o físico, pero no es el caso. Claudio está en el nivel que ha tenido siempre y que todos le conocemos. Lo demuestra cada vez que juega en el Betis. A estas alturas de su carrera, no tiene nada que probar. También lo he dicho anteriormente. Por lo que sé, Berizzo está equivocado”.