El mensaje de Roberto Gutiérrez a los dirigentes de la UC sobre su fichaje

El “Pájaro” Roberto Gutiérrez usó sus redes sociales para enviarle un mensaje a los hinchas cruzados y un palito a los dirigentes de la UC.

Alegría causó este lunes la información de algunos medios deportivos que hablaban de una posible oferta de Universidad Católica a Roberto Gutiérrez, ex delantero de Palestino y jugador muy querido por la hinchada cruzada.

El “Pájaro”, de 36 años, se encuentra sin club luego de su exitoso paso por La Cisterna y analizando sus opciones, por lo que algunos portales deportivos lo ubicaron de regreso en San Carlos de Apoquindo.

Sin embargo, a través de su Instagram, el mismo “Pájaro” Roberto Gutiérrez desmintió todo y mandó un palito a José María Buljubasich para que su nombre aparezca en su mapa.

"Hinchas y simpatizantes de Universidad Católica, lamento decir que toda información que ha salido en los medios sobre una oferta hacia mi persona por el club es totalmente falsa. Nunca he tenido conversación alguna con el club", comenzó el delantero.

El nacido en Curacaví cerró expresando que "esto no pasa por mí, no quiero ilusionar a nadie, pero de corazón agradezco a todos los hinchas que me han escrito y entregado buenas vibras para este nuevo comienzo. Voy con todo por este 2020, nuevos desafíos".