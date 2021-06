El ex golero de la roja de todos analizó em magro empate ante los altiplánicos.

“Bolivia hizo el trabajo que tenía que hacer, jugando atrás, alterando por una pelota parada, un tiro libre, un penal, cosa que consiguieron al final del partido. Ahora, yo creo que Chile dejó de matar el partido los primeros 45 minutos cuando tuvo las mejores oportunidades de abrir el marcador”., comenzó diciendo a Radio ADN.

Sobre la falta de gol, esgrimió que: “En el segundo tiempo, Bolivia en los primeros 10-15 minutos del segundo tiempo salió un poco más y le complicó la vida a Chile. Pero era lo que se esperaba, porque Bolivia nunca jugó de igual a igual para Chile. Los nuestros hicieron un buen trabajo, pero lamentablemente no se pudo marcar y salir adelante en el marcador. Lamentable haber tenido un resultado así a estas alturas de la historia, porque en la eliminatoria se supone que tú tienes que aprovechar factor casa, el factor que tú estás jugando en tu país. Pero no fue así, esos puntos que Chile ha perdido en casa va a tener que tratar de buscarlos fuera y cada vez en la medida que la eliminatoria avanza, se va a poner más complicado”.

Finalmente, cerró diciendo: “Lamentablemente los muchachos que han entrado no han rendido como el técnico esperaba, porque también no están al nivel de los que ellos han reemplazado. Entonces eso le complica al técnico. Ahora, Chile puede rescatar buenos resultados afuera, siempre y cuando el colectivo sea lo principal y no la parte individual. Chile tiene que volver a ese camino y hacerlo lo mejor posible”.